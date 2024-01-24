МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Киева знали, что 24 января украинских пленных будут перевозить военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода перед обменом, власти Украины совершили террористический акт, сбив Ил-76, сообщили в Минобороны России. В МИД усомнились в заключении договоренностей с Киевом после крушения Ил-76

"Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших в результате авиакатастрофы военных должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка". Как добавили в ведомстве, Киевский режим сбил самолет с целью обвинить Россию в ликвидации украинских военнослужащих.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.

Позднее в министерстве уточнили, что ВСУ поразили российский Ил-76 двумя зенитными ракетами из района населённого пункта Липцы Харьковской области.