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В Минобороны прокомментировали авикатастрофу под Белгородом
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Власти Киева знали, что 24 января украинских пленных будут перевозить военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода перед обменом, власти Украины совершили террористический... ПРАЙМ, 24.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, россия, украина, ил-76
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Киева знали, что 24 января украинских пленных будут перевозить военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода перед обменом, власти Украины совершили террористический акт, сбив Ил-76, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших в результате авиакатастрофы военных должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка". Как добавили в ведомстве, Киевский режим сбил самолет с целью обвинить Россию в ликвидации украинских военнослужащих.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.
Позднее в министерстве уточнили, что ВСУ поразили российский Ил-76 двумя зенитными ракетами из района населённого пункта Липцы Харьковской области.