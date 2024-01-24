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В России назвали незаконной возможную передачу Эквадором ее имущества
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Возможная передача Эквадором российского военного имущества третьей стороне является недопустимой и нарушает нормы международного права, сообщила пресс-служба Федеральной службы... ПРАЙМ, 24.01.2024
впк, экономика, новости, россия, эквадор, фсвтс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Возможная передача Эквадором российского военного имущества третьей стороне является недопустимой и нарушает нормы международного права, сообщила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
"Хотели бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 г. передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации. Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах", — следует из сообщения ведомства.
Ранее руководство Эквадора сообщило о намерениях передать Соединенным Штатам вооружение и технику российского производства без соответствующего разрешения.
В ведомстве подчеркнули, что нарушение Эквадором своих международных обязательств может негативно сказаться на дельнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.