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Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК в зоне СВО
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Вооруженные силы России уничтожили в зоне СВО французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, говорится в сводке российского Минобороны. SAMP-T — ЗРК, предназначенный для... ПРАЙМ, 24.01.2024
впк, экономика, новости, сво, франция, минобороны рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили в зоне СВО французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, говорится в сводке российского Минобороны.
SAMP-T — ЗРК, предназначенный для обеспечения войск и соединений системой ПВО.
"В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", — сообщили в Минобороны.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Западные страны сразу начали оказывать Киеву поддержку, в том числе направлять военную и финансовую помощь. МИД России не раз подчеркивало, что вооружения, отправленные Западом на Украину, станут законной целью ВС РФ,