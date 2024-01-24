МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили в зоне СВО французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, говорится в сводке российского Минобороны. В России создали вездеходы "Сарацин" для мобильных групп в зоне СВО

SAMP-T — ЗРК, предназначенный для обеспечения войск и соединений системой ПВО.

"В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", — сообщили в Минобороны.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Западные страны сразу начали оказывать Киеву поддержку, в том числе направлять военную и финансовую помощь. МИД России не раз подчеркивало, что вооружения, отправленные Западом на Украину, станут законной целью ВС РФ,