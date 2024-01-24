МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украине вряд ли удастся вернуть утраченные в ходе конфликта территории, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет новостной портал aktualne.cz. Словакия не будет блокировать выделение ЕС помощи Украине, считают в Киеве

"Украина сейчас не в такой ситуации, чтобы она могла вытеснить Россию со своей суверенной территории", — заявил он.

Он добавил, что ситуацию необходимо воспринимать "реалистично, а не через розовые очки", так как Россия не является слабым противником.

"Мы должны постараться, чтобы Украина сохранила поддержку демократического мира", — подчеркнул Павел.

Ранее президент Чехии заявил, что в этом году на Украине произойдут изменения, идущие вразрез с ожиданиями Запада. Он отметил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза (ЕС), а европейские армии "серьезно относятся к этой угрозе" и готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, "Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к "аннексии".

Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, "в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине".