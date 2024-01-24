ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Американский эсминец USS John Finn совершил проход через Тайваньский пролив, рассказали в пресс-службе седьмого флота. Хуситы атаковали эсминец ВМС США в Красном море

"USS John Finn совершил проход Тайваньским проливом 24 января в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что корабль не заходил в территориальные воды "какого-либо прибрежного государства", а военные США "летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом". Как добавили в ведомстве, проход судна является приверженностью Штатов к свободе судоходства.