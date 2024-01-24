2024-01-24T17:52:43+03:00
2024-01-24T17:52:43+03:00
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Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
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Американский эсминец USS John Finn совершил проход через Тайваньский пролив, рассказали в пресс-службе седьмого флота. "USS John Finn совершил проход Тайваньским проливом 24... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Американский эсминец USS John Finn совершил проход через Тайваньский пролив, рассказали в пресс-службе седьмого флота.
"USS John Finn совершил проход Тайваньским проливом 24 января в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что корабль не заходил в территориальные воды "какого-либо прибрежного государства", а военные США "летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом". Как добавили в ведомстве, проход судна является приверженностью Штатов к свободе судоходства.