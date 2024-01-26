ООН, 26 янв – ПРАЙМ. Россия сделает все для того, чтобы ответственные за крушение военно-транспортного самолета Ил-76 понесли заслуженное наказание, заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Во Франции указали на американский след в атаке ВСУ на Ил-76

"Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание", — подчеркнул он.

По его словам, западные спонсоры киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления.

Дипломат выразил глубокое сожаление в связи с тем, что представители международных организаций отказываются комментировать инцидент.

"У нас вызывает глубокое сожаление, что представители международных организаций в духе самых вопиющих двойных стандартов стыдливо отказываются комментировать произошедшее", — сказал Поляснкий.

Все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил Полянский.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта, если выяснится, что Киев использовал Patriot или IRIS-T.

"Как показывает предварительное расследование, данные террористический акт ВСУ осуществили с применением ЗРК. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", — сказал Полянский.

КАТАСТРОФА ИЛ-76

В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил 65 украинских военнопленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте. ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева, заявил дипломат

По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу Соединенных Штатов и бундестагу – именно Штаты и ФРГ поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, однако затем удалили информацию со своих сайтов.

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима. По его словам, на остатках фюзеляжа Ил-76 найдены следы от поражающих элементов.