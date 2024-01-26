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Шойгу оценил развитие инфраструктуры сил ядерного сдерживания в России
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В 2023 году военно-строительный комплекс направил свои усилия на развитии инфраструктуры ядерного сдерживания и системы базирования ВМФ, сообщил министр обороны России Сергей... ПРАЙМ, 26.01.2024
впк, экономика, новости, россия, сергей шойгу, сво, минобороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В 2023 году военно-строительный комплекс направил свои усилия на развитии инфраструктуры ядерного сдерживания и системы базирования ВМФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы Минобороны России, в прошлом году удалось в кратчайшие сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сдать объекты для нужд Специальной военной операции. "лавные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения", — отметил министр.
Шойгу добавил, что запланированные на 2023 год мероприятия по данному направлению были выполнены в полном объеме.
Ранее Шойгу отмечал, что российская ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95 процентов.