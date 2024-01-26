МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Производство необходимого оружия и боеприпасов увеличился в разы благодаря работе Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"

"Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов", — подвел министр итоги поставок вооружений в ВС России в 2023 году.

По его словам, значительную роль в достижениях ВПК сыграли расширение и модернизация производственных мощностей и повышение производительности труда.

Шойгу добавил, что техника и средства поражения поступают в зону СВО своевременно, позволяют нарастить боевые возможности группировок.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.