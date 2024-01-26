2024-01-26T13:44:22+03:00
2024-01-26T13:44:22+03:00
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В Минобороны оценили выполнение плана поставок новой техники в армию России
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Организации оборонно-промышленного комплекса России выполнили поставку новой техники в армию на 98,8 процента от плановых показателей. Об этом рассказал заместитель министра... ПРАЙМ, 26.01.2024
впк, экономика, новости, россия, армия, минобороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Организации оборонно-промышленного комплекса России выполнили поставку новой техники в армию на 98,8 процента от плановых показателей. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции.
"По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", — отметил замминистра.
Криворучко также добавил, что совокупный объем финансирования гособоронзаказа за последние два года увеличился в два раза, в 2023 году он увеличился на 24 процента. Кроме того, благодаря перераспределению структуры государственного оборонного заказа, удалось нарастить поставки военной техники в пять раз относительно показателей 2022 года.
Заместитель министра заключил, что после начала Специальной военной операции на Украине принимаются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и технике.