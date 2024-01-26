Минобороны: Вооруженные силы получат в 2024 году более 36 тысяч единиц техники
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставят в Вооруженные силы РФ в 2024 году более 36 тысяч основных образцов военной техники,16,5 миллионов средств поражения, что в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", — рассказал он в ходе выступления с докладом на едином дне приемки военной продукции в пятницу.
По словам Криворучко, "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно работает система межведомственного взаимодействия, позволяющая в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий гособоронзаказа, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации".
Он добавил, что в Минобороны РФ круглосуточно контролируют все этапы изготовления и своевременной отгрузкой в зону СВО приоритетных образцов военной техники.
"В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", — заявил замминистра обороны.
Криворучко также сообщил, что предприятия ОПК в 2023 году поставили ВС РФ более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, 3,5 тысячи беспилотников. За год ВКС получили восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки, а также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, отметил замминистра обороны.
Кроме того, он сообщил, что Военно-морской флот РФ в 2023 году получил более 7,7 тыс единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран".
Криворучко также напомнил, что в 2023 году ВМФ получил от промышленности три подлодки — атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей — фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".
По его словам, промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катера, а также судна обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации — дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты.
Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны.
Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России ежегодно. первое мероприятие состоялось в 2014 году. День приемки способствует более ритмичному и планомерному процессу поставок в войска вооружения и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет контролировать ход реализации гособоронзаказа.
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