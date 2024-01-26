МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставят в Вооруженные силы РФ в 2024 году более 36 тысяч основных образцов военной техники,16,5 миллионов средств поражения, что в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Шойгу рассказал об увеличении производства оружия и боеприпасов в России

"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", — рассказал он в ходе выступления с докладом на едином дне приемки военной продукции в пятницу.

По словам Криворучко, "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно работает система межведомственного взаимодействия, позволяющая в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий гособоронзаказа, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации".

Он добавил, что в Минобороны РФ круглосуточно контролируют все этапы изготовления и своевременной отгрузкой в зону СВО приоритетных образцов военной техники.

"В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", — заявил замминистра обороны. В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"

Криворучко также сообщил, что предприятия ОПК в 2023 году поставили ВС РФ более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, 3,5 тысячи беспилотников. За год ВКС получили восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки, а также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, отметил замминистра обороны.

Кроме того, он сообщил, что Военно-морской флот РФ в 2023 году получил более 7,7 тыс единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран".

Криворучко также напомнил, что в 2023 году ВМФ получил от промышленности три подлодки — атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей — фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".

По его словам, промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катера, а также судна обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации — дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты.

Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны.

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России ежегодно. первое мероприятие состоялось в 2014 году. День приемки способствует более ритмичному и планомерному процессу поставок в войска вооружения и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет контролировать ход реализации гособоронзаказа.