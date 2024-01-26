МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Спутниковую группировку Космических войск России пополнят в 2024 году. планируется 18 пусков ракет-носителей, заявил замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко. В США заявили о "космической угрозе" со стороны России и Китая

Замминистра 26 января, в пятницу, выступил на Едином дне приемки военной продукции.

"Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка Космических войск", — сказал он.

По словам Криворучко, в этом году запланировано 18 пусков ракет-носителей.

Замминистра добавил, что в прошлом году в России выполнили семь запусков по линии Минобороны и 12 пусков по линии "Роскосмоса".

Традиционно запуск ракет Минобороны осуществляется с космодрома Плесецк (он же Первый Государственный испытательный космодром Министерства обороны России). Плесецк является самым северным и одним из крупнейших космодромов мира, обеспечивает часть российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.

Космические войска России — род войск центрального подчинения. Был создан в 2001 году. Предназначены для своевременного предупреждения высшего военно-политического руководства о ракетном нападении, контроля космического пространства, противоракетной обороны отдельных районов, отражения нападения противника в космосе и из космоса, обеспечения деятельности Вооруженных сил России в мирное и военное время.