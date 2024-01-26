РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — ПРАЙМ. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" требуется поэксплуатировать некоторое время перед их принятием на вооружение, сообщил журналистам в пятницу гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов. В Минобороны рассказали об улучшении характеристик российского оружия

"Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", — сообщил он и пояснил, что принятие ракеты на вооружение — "небыстрая процедура", которая, в частности, "предусматривает определенную эксплуатацию" изделия.

Леонов отметил, что испытания "Циркона" были не просто проведены с использованием фрегата "Адмирал Горшков". Ракеты данного типа установлены на корабле, напомнил он.

На церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе 2023 года его командир капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что на корабле загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии.

Ракета 3М22 "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработана ВПК "НПО машиностроения". Скорость полета достигает около девяти скоростей звука. "Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", а также модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".