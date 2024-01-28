МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Силы ПВО за сутки уничтожили 28 украинских БПЛА и три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, заявили в пресс-службе Минобороны России. Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины, заявил эксперт

"Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой народной республики, Приволье, Новознаменка,Шипиловка Луганской народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области", — указывается в публикации.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.