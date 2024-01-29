МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Индия впервые возглавила группу из 25 ведущих стран по экспорту оборонной продукции, приводит слова государственного министра обороны Индии Аджая Бхатта издание Money Control.

Всемирная торговая организация

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Бхатт отметил, что экспорт оборонной продукции вырос с 46,8 миллиарда рупий в 2017-2018 годах до 159 миллиардов рупий в 2022-2023 годах. Почти все оборонные компании также получили прибыль после децентрализации заводов по производству боеприпасов.

"Индия становится самодостаточной в оборонном производстве и впервые лидирует среди 25 крупнейших стран по экспорту оборонной продукции. Правительство Индии опубликовало четыре списка из 4666 оборонных компонентов, импорт которых запрещен, что привело к огромной экономии", — цитирует издание слова чиновника.

Согласно данным министерства обороны Индии, около 50 индийских частных компаний вносят свой вклад в оборонный экспорт. Основными партнерами Индии по оборонному экспорту являются Италия, Мальдивы, Шри-Ланка, Россия, Франция, Непал, Маврикий, Израиль и Египет, а основными товарами экспорта являются средства индивидуальной защиты, морские патрульные корабли, вертолеты, системы берегового наблюдения, запасные части для радаров, электронные системы и механические компоненты легкого оборудования, заключили в издании.