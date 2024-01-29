МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия смогли в очень короткие сроки перестроить свой военно-промышленный комплекс, ВПК стран показал, что обороноспособность государств на достойном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин оценил развитие отношений России и Белоруссии

"Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру — и России, и Белоруссии — когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс, перезарядить его, что называется, на новое, современное, востребованное оружие", — сказала Матвиенко в эфире "России 24".

Матвиенко отметила, что происходящее сейчас — это больше "техническое".

"Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", — добавила она.