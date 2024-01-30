МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Запад уговаривает третьи страны передать Украине российское оружие, Москва не получает соответствующих уведомлений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. План по передаче японских снарядов Украине через Британию заглох, пишут СМИ

Глава внешнеполитического ведомства выступил на посольском круглом столе, посвященном ситуации на Украине.

Лавров напомнил, что существует сугубо коммерческий аспект, когда вооружения поставляются законно, при наличии соответствующего сертификата с разрешением или запретом на его перепродажу.

"Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие — ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия", — сказал он.

По словам министра, российская сторона будет добиваться соблюдения международных обязательств.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению главы российского МИД, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.