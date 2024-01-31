ГААГА, 31 янв — ПРАЙМ. Нидерланды, Германия и Польша создадут коридор для перемещения войск и военной техники, написала в социальной сети X нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. В Германии назвали Зеленскому пять причин для срочного разговора с Путиным

"Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", — отметила она.

В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза.

Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.

В январе 2024 года газета Times писала, что страны-участницы НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена" до саммита в июле.