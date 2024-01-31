ВАРШАВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз хочет передать Украине обещанный миллион боеприпасов, но не успевает в заявленный срок, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Во Франции потребовали прекратить финансировать Киев из-за воровства

В прошлом году Минобороны Эстонии заявляло, что Украина получит миллион европейских снарядов к марту 2024 года.

"Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся", — сказал министр.

По его словам, второй пункт повестки дня встречи "касался инициативы миллиона штук боеприпасов для Украины".

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз сможет передать Украине только 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона.