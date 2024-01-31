БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз в 2022-2023 годах поставили Украине вооружений на 28 миллиардов евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. В Польше заявили о "срыве" обещания поставить Киеву миллион снарядов

"Институты ЕС и страны Евросоюза вместе поставили Украине в 2022 и 2023 годах вооружений на 28 миллиардов евро… Эта цифра растет, в этом году мы ожидаем, что она достигнет 21 миллиарда только за один год", — сказал Боррель.

Он также отметил, что страны рассчитывают поставить Киеву до конца текущего года всего более 1 миллиона боеприпасов.

Боррель подчеркнул, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4 миллиона в год.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.