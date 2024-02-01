МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В США конгрессмены призывают провести полный аудит средств, выделенных Украине, поскольку львиная доля долларов, предназначенных для оплаты вооружений, просто исчезает, пишет The American Conservative. На Западе рассказали, как командование ВСУ унизило Зеленского

Как отмечает издание, чиновников минобороны Украины обвиняют в причастности к хищениям денежных средств. СБУ заявила, что они вступили в преступный сговор с сотрудниками украинской оборонной компании.

Эпизоды этого дела имели место спустя всего несколько месяцев после начала вооруженного конфликта.

Конгрессмены призывают не давать Украине ни цента, пока она не решит проблему коррупции.

"Это действительно мерзко, — заявил изданию член палаты представителей из Аризоны Илай Крейн. — Эти деньги принесли бы большую пользу американскому народу здесь, дома, ведь им место в Америке.

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