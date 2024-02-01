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Писториус вышел из себя после просьбы Украины, пишет СМИ
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус вышел из себя после вопроса украинской стороны о передаче ей ракет Taurus, передает телеканал N-TV. Как отмечается в сюжете, Писториус... ПРАЙМ, 01.02.2024
впк, экономика, новости, германия, борис писториус, вооружения, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии Борис Писториус вышел из себя после вопроса украинской стороны о передаче ей ракет Taurus, передает телеканал N-TV.
Как отмечается в сюжете, Писториус устал от дебатов в бундестаге по вопросам военной помощи Киеву. По его словам, Германия не обязана отправлять на Украину все, что у нее есть, а при принятии решений должна сохранить "кусочек свободы и ответственности".
"Учитывая такое негативное отношение (к поставкам Taurus. — Прим. ред.), ожидания Киева, скорее всего, снизятся еще больше", — отмечает N-TV.
Ранее газета Financial Times приводила текст совместного письма европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, в котором они признавали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.