МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в четверг о покупке 72,5% акций румынского предприятия Automecanica Mediaș для обслуживания западной техники, поставленной Украине. "Кошмарить россиян". Эксперт раскрыл предназначение новых снарядов ВСУ

"Rheinmetall приобретает 72,5% контрольного пакета акций Automecanica Mediaş в Румынии", — говорится в релизе концерна. "Завод в Медиаше (Румыния) призван сыграть ключевую роль в поддержании оперативной готовности боевых машин западного производства на Украине, а также в обеспечении логистической поддержки", — добавляет Rheinmetall.

Сообщается, что для владения долей в румынском предприятии группа Rheinmetall создаст дочернюю компанию Rheinmetall Automecanica SRL. Оставшиеся 27,5% процента акций Automecanica Mediaș останутся в руках частных владельцев.

Стоимость покупки Rheinmetall не разглашает, при этом концерн рассчитывает на годовой объем продаж до 300 миллионов евро.

"Присоединение Automecanica Mediaş к семье Rheinmetall знаменует собой еще одну важную веху в нашей стратегии укрепления присутствия группы в Центральной Европе, что, в свою очередь, способствует укреплению оборонительных возможностей ЕС и НАТО на восточном фланге Европы", — приводит концерн слова своего генерального директора Армина Паппергера.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.