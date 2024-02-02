Залужный: Украина неспособна нарастить численность ВСУ без непопулярных мер
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Украинское государство неспособно увеличить численность личного состава ВСУ без использования непопулярных мер, заявил в своей статье для CNN главком Валерий Залужный.
По его словам, Россия обладает значительным преимуществом в мобилизации человеческих ресурсов, а Украина проигрывает в этом отношении.
Также он призвал сопротивляться сокращению военной поддержки со стороны ключевых союзников.
"Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий на Украине, но и из-за глобальной нехватки зарядов", — отметил генерал.
Также, по его мнению, Россия, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли внимание международного сообщества, может попытаться спровоцировать новые конфликты в других местах.
Как подчеркнул Залужный, слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве "с некоторыми другими странами" все еще способна использовать свой военно-промышленный комплекс, чтобы добиться "истощения" Украины.
В качестве приоритетной задачи для обеспечения боевых действий главком назвал овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотников и других высокотехнологических средств.
https://1prime.ru/vpk/20240202/842963659.html