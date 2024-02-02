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https://1prime.ru/vpk/20240202/842964220.html
СМИ: в боях на Украине выявились проблемы с уязвимостью оружия НАТО
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Использование Украиной экспериментальных систем обороны FrankenSAM выявило пробелы в собственных арсеналах НАТО, пишет издание Business Insider. Это оружие производится США и... ПРАЙМ, 02.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Использование Украиной экспериментальных систем обороны FrankenSAM выявило пробелы в собственных арсеналах НАТО, пишет издание Business Insider.
Это оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем с целью создания нового средства, способного сбивать ракеты, беспилотники и самолеты.
По мнению полковника морской пехоты США в отставке Марка Канциана, странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем ПВО.
ЗРК FrankenSAM заполняют критический пробел для Украины, поскольку у ее союзников нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны, чтобы обеспечить его, отметил эксперт.
Такое оборудование, как зенитно-ракетный комплекс NASAMS, по его словам, является "отличной системой против крылатых ракет и беспилотников". "Проблема в том, что у нас их просто не так много", — сказал офицер.