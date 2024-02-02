МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Использование Украиной экспериментальных систем обороны FrankenSAM выявило пробелы в собственных арсеналах НАТО, пишет издание Business Insider. СМИ: Залужный заявил Зеленскому о невозможности быстро улучшить ситуацию

Это оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем с целью создания нового средства, способного сбивать ракеты, беспилотники и самолеты.

По мнению полковника морской пехоты США в отставке Марка Канциана, странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем ПВО.

ЗРК FrankenSAM заполняют критический пробел для Украины, поскольку у ее союзников нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны, чтобы обеспечить его, отметил эксперт.

Такое оборудование, как зенитно-ракетный комплекс NASAMS, по его словам, является "отличной системой против крылатых ракет и беспилотников". "Проблема в том, что у нас их просто не так много", — сказал офицер.