МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Решение эквадорских властей передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ: в боях на Украине выявились проблемы с уязвимостью оружия НАТО

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что Кито не откажется от передачи старой российской техники Вашингтону и сделает это, несмотря на позицию Москвы. Он также заявил, что власти Эквадора до конца января обменяют старую российскую и украинскую технику на новую американскую — стоимостью в 200 миллионов долларов. При этом Нобоа не уточнил, о какой технике идет речь — военной или гражданской.

Захарова отметила, что в Москве "внимательно ознакомились с соответствующими заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа".

"Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", — заявила она.

По словам Захаровой, "столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне".

Она отметила, что если бы речь шла о "металлоломе", как называет данную технику Кито, то вряд ли США предложили бы взамен современную технику, причем на довольно внушительную сумму.

"Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет", — заключила Захарова.