Захарова: решение Кито передать США российскую технику принято под давлением
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Решение эквадорских властей передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что Кито не откажется от передачи старой российской техники Вашингтону и сделает это, несмотря на позицию Москвы. Он также заявил, что власти Эквадора до конца января обменяют старую российскую и украинскую технику на новую американскую — стоимостью в 200 миллионов долларов. При этом Нобоа не уточнил, о какой технике идет речь — военной или гражданской.
Захарова отметила, что в Москве "внимательно ознакомились с соответствующими заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа".
"Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны", — заявила она.
По словам Захаровой, "столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне".
Она отметила, что если бы речь шла о "металлоломе", как называет данную технику Кито, то вряд ли США предложили бы взамен современную технику, причем на довольно внушительную сумму.
"Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет", — заключила Захарова.
https://1prime.ru/vpk/20240202/842964517.html