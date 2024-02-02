ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Новейшее российское вооружение явно превосходит натовское, заявил в пятницу в ходе встречи с участниками форума "Все для победы" президент России Владимир Путин. Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная зона с Украиной

"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", — сказал он.

Путин отметил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, применяемых на поле боя.

По словам главы государства, российский ОПК демонстрирует очень хорошую динамику, в том числе темпы и качество работы. Путин добавил, что у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сейчас заказов "под завязку". Кроме того, отметил он, за последние 1,5 года в ОПК создали 520 тысяч новых рабочих мест, всего же к оборонно-промышленному комплексу относятся шесть тысяч предприятий и еще десять тысяч являются "смежниками".

Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать заказы вооружений на предприятиях ОПК для пополнения запасов. Президент также отметил, что без разносторонней поддержки невозможно добиваться победы на фронте, предприятия ОПК вносят в это общее дело свой вклад.

"Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере", — добавил глава государства.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что эффективная работа ОПК и военного ведомства позволили в разы увеличить производство востребованных средств вооружения и боеприпасов. Кроме того, по итогам 2023 года он подчеркивал, что российские ВПК нарастили свои мощности в четыре раза. C февраля 2022 года, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза, пояснял Шойгу.