МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems приобрела компанию Malloy Aeronautics, разрабатывающую БПЛА с большой грузоподъёмностью, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте BAE Systems. Правительство направит финансирование на изучение разработки БПЛА в школах

"BAE Systems приобрела Malloy Aeronautics — ведущую компанию в инновационных технологиях по (разработке — ред.) дронов с большой грузоподъёмностью и воздухоплаванию", — сказано в документе.

Отмечается, что Malloy Aeronautics разрабатывает и поставляет "полностью электрические беспилотные воздушные системы" как гражданским, так и военным заказчикам. Их квадрокоптеры способны поднимать в воздух от 68 до 300 килограммов и доставлять груз на малые и средние дальности, говорится в пресс-релизе.

Как сообщает газета Financial Times, беспилотные системы базирующейся в графстве Беркшир Malloy Aeronautics способны не только осуществлять доставку, но и эвакуировать войска. Для этого, в частности, была разработана эвакуационная капсула, пишет издание.

В январе украинское министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами. До этого Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 миллиарда фунтов. Отмечалось, что не менее 200 миллионов будут направлены на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".