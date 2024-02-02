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Путин не сомневается в выполнении гособоронзаказа на 2024 год
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Гособоронзаказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, заявил президент России Владимир Путин. "Не сомневаюсь в выполнении гособоронзаказа на 2024... ПРАЙМ, 02.02.2024
впк, экономика, новости, путин, гособоронзаказ, оборона
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Гособоронзаказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, заявил президент России Владимир Путин.
"Не сомневаюсь в выполнении гособоронзаказа на 2024 год, выполнение сейчас идет практически на уровне 100%, уверен, эту планку мы будем держать и впредь", — отметил он.
Он добавил, что с начала СВО значительно увеличились поставки в войска БПЛА и артиллерийских снарядов, а поставки танков увеличились в пять раз.
Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные правительством России задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны государства, финансируемые из федерального бюджета.
В декабре 2023 года вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что выполнение гособоронзаказа находится на уровне не менее 98 процентов. По его словам, этот показатель — наивысший за всю новейшую историю России. Мантуров добавлял, что выполнение ГОЗа находится на контроле Совбеза РФ, Координационного совета по вопросам СВО при правительстве, Минпромторга и Минобороны.