МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Гособоронзаказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансированием, заявил президент России Владимир Путин. Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО

"Не сомневаюсь в выполнении гособоронзаказа на 2024 год, выполнение сейчас идет практически на уровне 100%, уверен, эту планку мы будем держать и впредь", — отметил он.

Он добавил, что с начала СВО значительно увеличились поставки в войска БПЛА и артиллерийских снарядов, а поставки танков увеличились в пять раз.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные правительством России задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны государства, финансируемые из федерального бюджета.

В декабре 2023 года вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что выполнение гособоронзаказа находится на уровне не менее 98 процентов. По его словам, этот показатель — наивысший за всю новейшую историю России. Мантуров добавлял, что выполнение ГОЗа находится на контроле Совбеза РФ, Координационного совета по вопросам СВО при правительстве, Минпромторга и Минобороны.