МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!" поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Путин не сомневается в выполнении гособоронзаказа на 2024 год

Глава государства отметил, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи.

"Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", — обратился он к работникам предприятий ОПК.

После этих слов Путина в зале раздались продолжительные аплодисменты.

Он подчеркнул, что работники ОПК "не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала". Глава государства добавил, что они достойны наших предков.

Путин также отметил, что прочный тыл, устойчивая работа предприятий ОПК и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета страны.

"Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", — заявил российский лидер.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что эффективная работа ОПК и военного ведомства позволили в разы увеличить производство востребованных средств вооружения и боеприпасов.

Государственный суверенитет — это присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях. Государство располагает суверенитетом независимо от величины территории, численности населения, политического режима. Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его как особого субъекта политических отношений, как главного компонента политической системы общества.