МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, высказывая намерение передать контроль за своим ядерным оружием Евросоюзу, потенциально может спровоцировать войну с Россией, заявил французский оппозиционный политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Макрон запретил европейцам уставать от поддержки Украины

Он напомнил, что Макрон "посмел" заявить в Швеции, что Франция несет ответственность за то, чтобы сделать свой ядерный потенциал сдерживания доступным Европейскому союзу".

"Это государственная измена", — подчеркнул Филиппо.

По его словам, то, что продвигает Макрон, представляет собой фундаментальный разрыв с французской доктриной и наследием основателя послевоенного французского государства Шарля де Голля.

"Ядерное оружие неразрывно связано с нашим национальным суверенитетом", — напомнил политик.

Он подчеркнул, что предлагаемое президентом является, по сути, передачей ядерного оружия в руки ЕС. "Это значит, что мы, возможно, воспользуемся им завтра в случае войны Польши или Латвии с Россией, например!" — отметил Филиппо.

"Короче говоря, Макрон предает Францию. Макрон должен уйти. Франция должна покинуть ЕС как можно быстрее! Вопрос выживания и мира!" — резюмировал политик.