ЭР-РИЯД, 5 фев — ПРАЙМ. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы в более 55 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта (РОЭ) Александр Михеев. Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 миллиардов долларов", — сказал Михеев.

По словам Михеева, Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов.

"В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", — сказал он. Путин отметил превосходство новейшего российского оружия над натовским

Глава РОЭ подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории".

"Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", — подчеркнул гендиректор РОЭ.

По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями — это элементы проявления недобросовестной конкуренции.

Он также отметил, что весь мир видит превосходство российского оружия над западным на поле боя.

Так он прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран.

"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и Рособоронэкспорта в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", — сказал Михеев.

По его словам, в 2023 году Рособоронэкспорт участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил более 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.