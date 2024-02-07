2024-02-07T16:38:22+03:00
2024-02-07T16:38:22+03:00
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Посол оценил размер военной помощи Финляндии Украине
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Финляндия поставила Украине военную помощь на 1,6 миллиарда евро, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Совокупный объем финской... ПРАЙМ, 07.02.2024
финансы, впк, экономика, новости, финляндия, украина, военная помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Финляндия поставила Украине военную помощь на 1,6 миллиарда евро, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро… Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идёт о летальном оружии", — сказал он.
По словам Кузнецова, СМИ указывают на отправку Киеву тяжелых гранатометов, ПЗРК, артиллерийских систем, стрелкового оружия и другой техники. Посол напомнил, что в 2023 году ВСУ получили от Финляндии инженерные машины разминирования на базе танка "Leopard 2". Помимо этого, финны принимают участие в подготовке украинских военных, добавил он.
1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.