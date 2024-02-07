МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Финляндия поставила Украине военную помощь на 1,6 миллиарда евро, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. США не отступятся от мирового господства. Но у России есть один козырь

"Совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро… Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идёт о летальном оружии", — сказал он.

По словам Кузнецова, СМИ указывают на отправку Киеву тяжелых гранатометов, ПЗРК, артиллерийских систем, стрелкового оружия и другой техники. Посол напомнил, что в 2023 году ВСУ получили от Финляндии инженерные машины разминирования на базе танка "Leopard 2". Помимо этого, финны принимают участие в подготовке украинских военных, добавил он.

1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.