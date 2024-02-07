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Украине не нужны дроны из Евросоюза, заявил Боррель
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Украине не нужны дроны из Европейского союза, в стране налажено производство беспилотников, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В данный момент чиновник ЕС находится с... ПРАЙМ, 07.02.2024
впк, экономика, новости, ес, украина, дроны, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Украине не нужны дроны из Европейского союза, в стране налажено производство беспилотников, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В данный момент чиновник ЕС находится с визитом в Киеве.
"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", — ответил Боррель на соответствующий вопрос.
Ранее польская газета Gazeta Wyborga сообщала, что ВСУ стремятся компенсировать БПЛА нехватку боеприпасов, однако это их не спасает. По данным издания, Киев хочет выпустить около миллиона дронов FPV. Кроме того, Украина уверена, что по их количеству она превосходит противника. Но украинский генерал Дмитрий Марченко уверен, что дроны не могут в полной мере заменить артиллерию, так как это принципиально разные виды оружия.