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На Украине призвали Борреля увеличить поставки боеприпасов
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Евросоюзу следует значительно нарастить поставки снарядов на Украину, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. Во вторник, 7 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель... ПРАЙМ, 07.02.2024
впк, экономика, новости, жозеп боррель, украина, боеприпасы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу следует значительно нарастить поставки снарядов на Украину, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
Во вторник, 7 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев.
"Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами… Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине. Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в частности в оборонных закупках", — отметил Умеров.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.