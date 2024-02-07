МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу следует значительно нарастить поставки снарядов на Украину, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. "Это русский гигант". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Во вторник, 7 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев.

"Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами… Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине. Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в частности в оборонных закупках", — отметил Умеров.

В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.