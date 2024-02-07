ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Госдеп США одобрил продажу Польше систем радиолокационной разведки и соответствующего оборудования на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявила входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности. "Вызывает хаос". НАТО испугалась российского супероружия

"Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности путем укрепления безопасности союзника США по НАТО, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", — отметило ведомство.

Конгресс США получил соответствующее уведомление.

Радиоэлектронная разведка использует перехваченные сигналы из каналов связи между людьми и техническими средствами, сигналы работающей РЛС, станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тому подобных устройств. Она ведется в диапазоне длин волн от единиц микрометров до десятков тысяч километров. Одним из видов радиоэлектронной разведки является радиолокационная разведка.