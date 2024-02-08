МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В России разработан комплекс "Прометей" для роботизации бронетехники, в настоящее время он проходит испытания, сообщили "Известиям" в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в "Ростех". Путин сравнил ЗРПК "Панцирь" с горячими пирожками

"Прометей" может устанавливаться на различные виды серийной военной техники и позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика.

Безэкипажные машины могут использоваться для эвакуации раненых, преодоления минных полей и доставки полезных грузов.

Как отмечается, "Прометей" может превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную.

Роботизированные комплексы могут использоваться в ситуациях, когда у противника много противотанковых средств и он ведет интенсивный огонь.

К настоящему времени в России уже созданы и используются безэкипажные комплексы, такие как "Уран-6", который занимается разминированием минных полей.