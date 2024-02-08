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В структуре "Ростеха" рассказали о работах по роботизации бронетехники
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В России разработан комплекс "Прометей" для роботизации бронетехники, в настоящее время он проходит испытания, сообщили "Известиям" в пресс-службе холдинга "Высокоточные... ПРАЙМ, 08.02.2024
впк, экономика, новости, ростех, впк, бронетехника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В России разработан комплекс "Прометей" для роботизации бронетехники, в настоящее время он проходит испытания, сообщили "Известиям" в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в "Ростех".
"Прометей" может устанавливаться на различные виды серийной военной техники и позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика.
Безэкипажные машины могут использоваться для эвакуации раненых, преодоления минных полей и доставки полезных грузов.
Как отмечается, "Прометей" может превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную.
Роботизированные комплексы могут использоваться в ситуациях, когда у противника много противотанковых средств и он ведет интенсивный огонь.
К настоящему времени в России уже созданы и используются безэкипажные комплексы, такие как "Уран-6", который занимается разминированием минных полей.