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Кулеба отчитал Борреля из-за несостоятельности европейского ВПК
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Европейский военно-промышленный комплекс не готов к конкуренции с российским, что влечет постоянную нехватку снарядов у ВСУ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба... ПРАЙМ, 08.02.2024
впк, экономика, новости, украина, евросоюз, впк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейский военно-промышленный комплекс не готов к конкуренции с российским, что влечет постоянную нехватку снарядов у ВСУ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
"Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", — отметил Кулеба.
Ранее глава украинского МИД подчеркнвал, что если Запад прекратит поставки вооружения, украинцы будут "сражаться лопатами". Таким образом он прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что американская помощь Украине прекратилась, средства исчерпаны до одобрения конгрессом нового запроса.