МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В феврале Украина столкнется с еще большей серией ракетных ударов. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ

"Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше", — спрогнозировал Меркурис. По словам эксперта, украинским войскам приходится использовать дорогостоящие ракеты для противовоздушной обороны, включая ракеты системы Patriot, которых катастрофически не хватает.

Меркурис подчеркнул, что без помощи Соединенных Штатов, системы Patriot рискуют остаться без боеприпасов.

Ранее Министерство обороны России отмечало, что ВС России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по различным объектам на территории Украины с 10 октября 2022 года. Первый удар был ответом на теракт на Крымском мосту, организованный киевским режимом.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.