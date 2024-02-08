БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — ПРАЙМ. Власти Аргентины не подтверждают информацию о планируемой передаче Украине двух российских транспортных вертолетов Ми-171Э. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Аргентина получит миллиарды долларов от МВФ за "смелые действия" Милея

"У Аргентины действительно есть два военно-транспортных вертолёта Ми-171Е российского производства. Они были поставлены в 2011 году и уже выработали свой ресурс. Обе машины сейчас находятся в разобранном состоянии", — сообщил посол.

Феоктистов подчеркнул, что администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса приняла четкое решение не поставлять оружие и военную технику в зоны конфликтов, в том числе и на Украину.

Глава дипломатической миссии заключил, что Москва уведомила аргентинскую сторону о недопустимости передачи военной техники третьим странам без согласия страны-производителя.

Ранее СМИ сообщали о намерении Аргентины направить Киеву два транспортных российских вертолета.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.