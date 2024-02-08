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Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи вертолетов Киеву
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Власти Аргентины не подтверждают информацию о планируемой передаче Украине двух российских транспортных вертолетов Ми-171Э. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил посол... ПРАЙМ, 08.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — ПРАЙМ. Власти Аргентины не подтверждают информацию о планируемой передаче Украине двух российских транспортных вертолетов Ми-171Э. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"У Аргентины действительно есть два военно-транспортных вертолёта Ми-171Е российского производства. Они были поставлены в 2011 году и уже выработали свой ресурс. Обе машины сейчас находятся в разобранном состоянии", — сообщил посол.
Феоктистов подчеркнул, что администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса приняла четкое решение не поставлять оружие и военную технику в зоны конфликтов, в том числе и на Украину.
Глава дипломатической миссии заключил, что Москва уведомила аргентинскую сторону о недопустимости передачи военной техники третьим странам без согласия страны-производителя.
Ранее СМИ сообщали о намерении Аргентины направить Киеву два транспортных российских вертолета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.