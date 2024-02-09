МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Продолжение военных действий порождает риск полного разгрома Украины, отмечает в своей статье издание "Страна.ua". Раскрыты два "ужасных" прозвища нового главкома ВСУ

Авторы статьи полемизируют с властями во главе с Владимиром Зеленским, отвергающими любую возможность переговоров и перемирия с Россией, в частности, по "корейскому варианту". По их мнению, передышка сейчас в первую очередь нужна не Москве, а Киеву, поскольку именно украинская армия сейчас испытывает огромный дефицит оружия и боеприпасов, а также острую нехватку личного состава.

Как отмечается, Украина может воспользоваться передышкой для перевооружения армии, пополнения личным составом и увеличения боеспособности, также появится возможность наладить собственное производство оружия без опасения "прилетов" по предприятиям.

"Если события на войне начнут развиваться по неблагоприятному для ВСУ сценарию и оправдаются мрачные прогнозы об угрозе обрушения фронта, то тогда, скорее всего, отношение и Зеленского, и западных партнеров к "корейскому варианту" резко поменяется", — указывается в публикации.

По мнению авторов, в этих условиях Киев будет готов начать переговоры с Путиным.

"Однако большой вопрос — будет ли в такой ситуации готов на переговоры Путин. И если даже будет готов, то, очевидно, что условия прекращения огня для Украины будут многократно хуже, чем могли бы быть сейчас", — предупреждают они.