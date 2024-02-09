МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У российской армии "просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", рассказал изданию Bild немецкий наемник в рядах ВСУ, бывший солдат бундесвера по имени Бен. "Полный разгром". В Киеве предупредили о возможном исходе конфликта

Он раскритиковал недостаточные, по его мнению, объемы западной военной помощи Киеву, в частности, "очень и очень" фрагментарные поставки, малое количество мощной военной техники, таких, как танки Leopard.

Говоря о провалившемся контрнаступлении ВСУ, Бен затруднился назвать причины этого, но отметил, что, с тактической точки зрения, "многие решения принимались слишком медленно". Наемник указал, что у российской армии было почти полтора года на укрепление своей обороны, особенно в Херсонской и Запорожской областях.

По мнению боевика, ситуацию может изменить поставка "достаточного количества" истребителей с Запада.

Ранее Financial Times писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Британия, ФРГ и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Украине.