МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Украинцы больше не хотят идти в армию, дефицит личного состава истощает передовые части Вооруженных сил Украины и подрывает боевой дух, пишет американское издание Military Watch Magazine. В США оценили степень вины Байдена в провале помощи Украине

"Нехватка личного состава истощает передовые части и подрывает их боевой дух: многие подразделения сидят на фронте бессменно, и ситуация усугубляется обостряющейся нехваткой боеприпасов", — приводит издание результаты опроса Washington Post.

Позднее некоторые офицеры ВСУ подтвердили MWM бедственное положение с кадрами на фронте. При этом они отказались раскрывать свою личность, опасаясь возмездия Киева за разоблачение.

По словам одного из украинских командиров, нехватка личного состава является основной проблемой на передовой. Он отметил, что в его батальон за пят месяцев поступило пять пополнений плохо обученных солдат, однако заменить их некем.

"Они безвылазно сидят на передовой, моральный дух падает, они болеют или получают обморожения. Они на грани… Фронт трещит. Фронт ломается", — рассказал собеседник издания.

"Куда мы идем? Я не знаю. Радостного прогноза нет. Ничто не предвещает… Это закончится кучей смертей и глобальным провалом", — заключил он.

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