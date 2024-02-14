2024-02-14T14:05:48+03:00
2024-02-14T14:05:48+03:00
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Германия потратила на оборону рекордную за 30 лет сумму
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Германия потратила 2% от ВВП на оборону государства, достигнув целевой показатель НАТО впервые за 30 лет, пишет агентство DPA со ссылкой на свои источники в Брюсселе. "Впервые за... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Германия потратила 2% от ВВП на оборону государства, достигнув целевой показатель НАТО впервые за 30 лет, пишет агентство DPA со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
"Впервые за три десятилетия Германия уведомила НАТО о планируемых расходах на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП)", — сообщает издание.
Сообщается, что в пересчете это соответствует сумме в 73,41 миллиарда долларов, что стало абсолютным рекордом для Германии. Так, в предыдущий раз Германия тратила 2% от своего ВВП в 1992 году, а в период холодной войны этот показатель обычно превышал 3%.
Как уточняет агентство, главы минобороны стран НАТО обсудят дальнейшее развитие оборонных расходов будет в четверг, 15 февраля, на встрече в Брюсселе. По предварительным прогнозам, около 20 из 31 стран блока в текущем году достигнут целевого показателя.