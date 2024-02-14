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Шойгу поручил учитывать опыт СВО и оперативно улучшать вооружение
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно улучшать вооружение с учетом опыта в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "Это касается... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно улучшать вооружение с учетом опыта в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
"Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", — указал он.
Указывается, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в НПК "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области во время рабочей поездки в войска Западного военного округа.
В ведомстве также подчеркнули развитие российской компании "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), которая выпускает противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы и "Искандеры".
В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что вооружение подтвердило свою эффективность на практике: они достигают цели противника на большой дальности и с высокой точностью.