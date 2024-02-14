МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно улучшать вооружение с учетом опыта в специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров

"Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", — указал он.

Указывается, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в НПК "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области во время рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В ведомстве также подчеркнули развитие российской компании "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), которая выпускает противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы и "Искандеры".

В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что вооружение подтвердило свою эффективность на практике: они достигают цели противника на большой дальности и с высокой точностью.