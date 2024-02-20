2024-02-20T13:29:28+03:00
2024-02-20T13:29:28+03:00
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Болгария задержала поставку бронетранспортеров Киеву, пишет СМИ
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Болгария из-за проблем с финансированием задержала поставку на Украину партию подержанных бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Euractive со ссылкой на депутатов Народного... ПРАЙМ, 20.02.2024
финансы, впк, экономика, новости, болгария, украина, вооружения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Болгария из-за проблем с финансированием задержала поставку на Украину партию подержанных бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Euractive со ссылкой на депутатов Народного собрания.
Народное собрание Болгарии в 2023 году ратифицировало соглашение о безвозмездной передаче Украине 100 старых бронетранспортеров.
"Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы", — рассказали собеседники издания.
По словам депутата от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Ивайло Мирчева, вина за эту ситуацию лежит на болгарском Минобороны, которое не работает оптимально.
1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.