МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Болгария из-за проблем с финансированием задержала поставку на Украину партию подержанных бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Euractive со ссылкой на депутатов Народного собрания. Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи

Народное собрание Болгарии в 2023 году ратифицировало соглашение о безвозмездной передаче Украине 100 старых бронетранспортеров.

"Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы", — рассказали собеседники издания.

По словам депутата от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") Ивайло Мирчева, вина за эту ситуацию лежит на болгарском Минобороны, которое не работает оптимально.

1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.