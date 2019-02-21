ЛОНДОН, 21 фев — ПРАЙМ. Великобритания до выхода из Евросоюза не успеет заключить соглашения о непрерывности торговых отношений с пятью странами, не входящими в ЕС, следует из документов, опубликованных в четверг британским министерством по международной торговле.

Среди стран, с которыми Британия не успеет заключить договоры о торговле, а также о беспошлинной торговле: Андорра, Сан-Марино, Япония, Турция и Алжир.

Как отмечается в документе, около 50% торговли Великобритания ведет со странами ЕС, порядка 11% — по торговому соглашению ЕС с другими странами. Оставшиеся около 40% приходятся на торговлю с остальными странами.

"Лучший способ избежать перебоев в нашей торговле после Brexit – покинуть ЕС со сделкой. Это сможет защитить наши торговые отношения с ЕС и торговлю со странами, осуществляемую действующими соглашениями ЕС", — говорится в сообщении ведомства.

Однако, в министерстве подчеркнули, что все в конечном итоге будет зависеть от правительства. Ведомство же продолжает переговоры с иностранными государствами по продолжению торговли после Brexit в случае выхода из ЕС без сделки.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться об условиях Brexit, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией. Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия.