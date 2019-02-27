ПАРИЖ, 27 февраля — Dow Jones. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что не станут возражать против отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. Ангела Меркель в среду находилась в Париже с рабочим визитом.

"Если Великобритании нужно больше времени, мы не станем отказывать, хотя и надеемся на своевременное урегулирование этого вопроса", — сказала Меркель во время совместной с Макроном пресс-конференции. До выхода Великобритании из ЕС остается один месяц.

Макрон отметил, что соглашение о продлении предусмотренного Статьей 50 срока переговоров по Brexit возможно только в случае обоснования необходимости такого продления Великобританией.

"Мы поддержим ходатайство о продлении срока, только если это будет оправдано новым решением британцев, — сказал Макрон. – Продление без какой-либо четкой цели будет для нас совершенно неприемлемым".

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась разрешить британскому парламенту отсрочить выход страны из Евросоюза, если предлагаемая ею сделка по Brexit вновь будет отклонена законодателями. Мэй долго сопротивлялась такому решению, но изменила свою позицию в рамках усилий британского правительства по поиску выхода из тупиковой ситуации вокруг сделки, согласованной с ЕС в прошлом году. Между тем для продления срока переговоров по Brexit Терезе Мэй придется направить формальное ходатайство лидерам остальных 27 стран ЕС, которые должны единогласно удовлетворить ее просьбу.

— Автор Noemie Bisserbe, Noemie.Bisserbe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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