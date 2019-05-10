ПЕКИН, 10 мая — ПРАЙМ. Китай сожалеет в связи с решением США повысить пошлины на китайский экспорт и вынужден принять ответные меры, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25 %, вынуждена принять ответные меры", — говорится в опубликованном заявлении.

Торговое ведомство Китая тем не менее выразило надежду на то, что в ходе проходящих в настоящее время торговых консультаций в Вашингтоне стороны смогут решить существующие вопросы посредством сотрудничества и консультаций.