МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. США могут отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Отмечается, что это решение может подготовить почву для ратификации соглашения между Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA).

Тем не менее, по данным агентства, впоследствии Штаты могут ввести "более сильные меры воздействия". Не сообщается, о каких мерах идет речь.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.