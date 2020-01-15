МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 20,7 миллиарда евро с 28 миллиардов евро в октябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса только до 23,3 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны в ноябре снизился в годовом выражении на 2,9%, до 197,7 миллиарда евро, импорт — на 4,6%, до 177 миллиардов. В ноябре 2018 года в еврозоне был зафиксирован профицит в 18,2 миллиарда евро.

Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в ноябре составил 2,6 миллиарда евро против профицита октября в 2,2 миллиарда евро. В ноябре 2018 года в макрорегионе был отмечен дефицит в 4 миллиарда евро.

Экспорт товаров из ЕС в ноябре снизился в годовом выражении на 0,1%, до 172,7 миллиарда евро, импорт — на 3,8%, до 170,1 миллиарда.